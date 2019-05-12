Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'a emekli albay babadan sert çıkış

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'a emekli albay olan babası Hasan Atilla Uğur'dan uyarı geldi.



Youtube'a hazırladığı 'Pinç' programında sarfettiği küfürlü konuşmalar sebebiyle sık sık eleştiri konusu olan Oğuzhan Uğur yine youtube için hazırladığı, Dünya ve Türkiye gündemini yorumladığı 'Mevzular' programında bu hafta babasını ağırladı.









Emekli albay Hasan Atilla Uğur oğlu ile ilgili gelen eleştirilerden birini okudu ve ardından Oğuzhan Uğur'a 'küfürlü de konuşabilirsin yorumlar da yapabilirsin ama bu kadar abartılı belaltı mizaha girersen senin bacaklarını kırarım, yaşına başına bakmadan anlaşıldı mı?' çıkışında bulundu. Oğuzhan Uğur'un 'Anladım, tamam' yanıtı dikkat çekti.