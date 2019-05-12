Ecrin'in annesinin, Anneler Günü'nde acı bekleyişi sürüyor

Vezirköprü merkeze yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, salı günü öğle saatlerinde, evlerinin önünde oynarken, kayboldu. Aile bireyleri, uzun süre aradığı Ecrin'e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve jandarma komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçlerince karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarına 6'ncı günde de devam edildi. Çalışmalarda AFAD'a ait 3 canlı arama köpeği, 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra köpeği ile emniyete ait 1 iz takip köpeği ve jandarmaya ait 1 iz takip köpeği de kullanıldı. Ayrıca jandarma komando ekipleri bugün Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışmalarını sürdürdü.

'KIZIM YOK, NE HİSSEDEBİLİRİM?'

İlk eşini kaybeden, 7 ay önce Deniz Kurnaz ile evlenen ve 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz ile yakınlarının umutlu bekleyişi de sürüyor. Anneler Günü'nde evladından gelecek iyi haberi beklediğini gözyaşlarıyla anlatan Sevcan Kurnaz, "Kızım yok, ne hissedebilirim? Benim kızım daha el kadardı, buralarda oynuyordu. Bana bir düşmanlığınız varsa benden alsaydınız veya eşime ve aileme bir düşmanlığınız varsa onlardan alsaydınız. Çocuğumdan ne istediniz? 1,5 yaşında daha" diye konuştu.

Kızının kaçırılmış olma ihtimaliyle ilgili Kurnaz, "Başka ne olabilir, bilmiyorum. Ormanda yok. Keşke olsa da burada söylesem, ben şundan şüpheleniyorum, desem. Yok ki. Benim kimseye bir düşmanlığım yoktur ama başkasını bilmiyorum ki. Benden çıkarsalardı, bizden çıkarsalardı, el kadar çocuğumdan değil" dedi.

'İÇİMİZ YANIYOR'

Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz ise "Ecrin'den bir iğnenin ucu kadar bile hiçbir bilgimiz yok. Henüz bir bilgiye ulaşmış değiliz. Ekiplerimizden Allah razı olsun. Arama çalışmaları devam ediyor. Henüz bir sonuç almış değiliz. İnşallah en kısa zamanda bir şeylere ulaşacağız. Bugün 6'ncı gün, sabırla umutla bekliyoruz. İlk 2 gün evin yakın çevresinde arandı. Aramalar giderek genişletildi. Şu an 4 kilometreye kadar aranan çember genişletildi. İçimiz yanıyor. Jandarma, AFAD ekibimiz elinden geleni yapıyor Allah devletimize zeval vermesin. Herkes elinden geleni yapıyor. Annesi hamile, çok üzgün durumda. Tabi annedir, durumu daha farklı oluyor. Hepimiz üzgünüz" diye konuştu.