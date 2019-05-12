D-100’de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde servis otobüsün devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Ekipler yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D 100 Karayolu Tatlı Kuyu Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir servis otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre; 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler, yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı.