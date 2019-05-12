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D-100’de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde servis otobüsün devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Ekipler yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D 100 Karayolu Tatlı Kuyu Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir servis otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre; 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler, yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı.
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(İHA)
12 Mayıs 2019 Pazar, 16:35

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