İmamoğlu sahurda konuştu: Gerçekten canım çok sıkkın

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) İstanbul'da seçimleri iptal etme kararını, "Dandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması" nedeniyle aldı. Ancak AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım bir vatandaşın "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna "Çok basit, çünkü çaldılar" şeklinde yanıt verdi.

İMAMOĞLU: ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ın sosyal medyada kampanyaya dönüştürülen bu açıklamasına, "3, 4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yaptırıyorlar. Sakın o çocukları kirletmeyin. Çok üzülüyorum, yazıklar olsun. Şu mübarek Ramazan ayında bile yalanla ve iftirayla konuşanları Allah’a havale ediyorum. Bakan olursun, Başbakan olursun, TBMM Başkanı olursun ama ..." sözleriyle tepki gösterdi.