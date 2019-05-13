"İlk gece 3 bin oyla kazandım diyen kendisiydi onu da tedavi ettim"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, kampanyasına bağış yaptıktan sonra hedef gösterilen ve ardından bıçaklanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da manevi kızı olarak tanınan Göknur Damat'ı ziyaret etti. İmamoğlu burada 31 Mart seçimlerini kaybeden rakibinin sözlerine yanıt verdi ve "Türkiye'de demokrasi arızasını çıkardılar, Allah'ın izniyle 23 Haziran'da milletimizin aracılığıyla tedavi edeceğiz. İlk gece 3 bin oyla kazandım diyen kendisiydi onu da tedavi ettim. Allah'ın izniyle bunları da tedavi edeceğiz." diye konuştu.