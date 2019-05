Kameralara yakalanmamak için yerde süründü

Rusya’da bir hırsız, girdiği markette ATM’yi soymaya çalıştı. Kameralara yakalanmamak için yerde sürünerek market içinde ilerleyen hırsızı, güvenlik kameraları an be an kaydetti. Polis tarafından yakalanan hırsızın birçok suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.







Olay, Rusya'nın, Kaliningrad şehrinde meydana geldi. 52 yaşındaki şüpheli, bir süpermarketteki ATM’yi soymaya çalışırken görüntülendi. Süpermarketin kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, kameraya yakalanmadığını düşünerek yerde sürünerek ilerleyen adamın, ATM’yi soyma planını gerçekleştiremeden olay yerini terk ettiği görüldü.







Görüntüleri izleyen polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Rusya'nın İrkutsk bölgesinde gözaltına alının şüphelinin, bir başka dolandırıcılık olayı nedeniyle daha arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin, Polessk şehrinde inşa edilecek yapılar için hisse senedi sahiplerinden aldığı yaklaşık 74 milyon rubleyi zimmetine geçirdiği ancak, yapıları inşa etmediği; hakkında aranma kararının bulunduğu belirtildi.