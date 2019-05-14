Hani kaldırılmayacak maliyetti! 'Yıldırım' dönüş!

İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden sonra son Başbakan ve ve AKP'nin belediye başkan adayı Binali Yıldırım'a bir haller oldu. Önce YSK'nin 'kurullar nizamı oluşmadı' gerekçesiyle iptal ettiği seçim için 'Oylar çalındı o yüzden bu karar verildi' diye çarpıtan Yıldırım bu sefer iki ay önce söylediği sözü unuttu.



Binali Yıldırım, İstanbul halkının oylarıyla başkan seçildikten sonra tartışmalı YSK kararıyla mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun 'suya indirim' vaadi için seçimden önce çıktığı Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında 'Kaldırılmayacak maliyet' yorumunu yapmıştı. AKP'nin İstanbul adayı dün aynı orandaki indirimi 'müjde' olarak duyurdu ve "Daha önce söz verdiğimiz gibi suya %40 indirim yapacağız" dedi.