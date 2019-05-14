TEM'de zift yüklü tanker devrildi

TEM Otoyolu Çatalca Gişeler mevkiinde virajı alamayarak devrilen tankerin içindeki zift yeşil alanı kapladı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, devrilen tanker havadan da görüntülendi.



Kaza, TEM Otoyolu Çatalca Gişeler katılımı Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yola hızla giren zift yüklü tankerin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü bariyerlere çarparken, tanker yol kenarına devrildi. Tankerdeki zift yolun kenarındaki yeşil alana yayılırken, sürücü kendi imkanlarıyla kabinden çıktı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yeşil alan ziftle kaplanırken devrilen tanker havadan da görüntülendi.