Ters yönden gelen motosiklet yaşlı adama böyle çarptı

İstanbul Sarıyer'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama ters yönden gelen bir motosiklet çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Sarıyer Nalbant Çeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters yönden gelen bir motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Çarpma sonucu savrulan yaşlı adam yere düştü. Kaza anını gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ve motosikletliyi tedavi için hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza anı kamerada

Ters yönden gelen motosikletlinin yaşlı adama çarptığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir adam yolun karşısına geçmek için hareket ettiğinde ters yönden gelen bir motosikletin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam havaya fırlayarak yere düşüyor.