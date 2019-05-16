19 Mayıs yürüyüşünde ‘İzmir Marşı' çalınmamasına tepki

MARMARİS'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşte, programda 'İzmir Marşı' bulunmamasına öğrencilerden tepki geldi.





Yürüyüş boyunca kortejin önündeki araçtan Mehter Marşı, Genç Osman Marşı ve 15 Temmuz Marşı çalındı. Korteje katılanlanlar, Marmaris Belediyesi önüne kadar marşlara eşlik etti. Kortejin arka kısımındaki yaklaşık 50 öğrenci, buradan sonra yaklaşık 2 kilometre boyunca programın dışına çıkıp, İzmir Marşı'nı okudu.



İddiaya göre, Marmaris İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü B.E., öğrencileri çalınan marşlara eşlik etmeleri, farklı bir marş söylememeleri için uyardı.





Uyarıya karşın marşı okumaya devam eden gruba, bazı öğrenciler, "15 Temmuz Marşı önemli değil mi, şehit verdik" diyerek tepki gösterdi. Öğrenciler arasında tartışma yaşanırken, gerginliği araya giren eğitimciler yatıştırdı.