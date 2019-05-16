"Vatandaşlarımızın yararına olacak her türlü çalışma kimden gelirse gelsin başım gözüm üstüne"

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, öğrenci ulaşımı ve su fiyatında indirim yapılması ile ilgili, "İstanbullunun, vatandaşlarımızın yararına, menfaatine olacak her türlü çalışma kimden gelirse gelsin başım gözüm üstüne" dedi. Seçim öncesi İmamoğlu'nun vaatleri için 'Yapamaz' diyen Yıldırım, İBB Meclisi'nden geçen indirimler için 'Söz verdiğimiz gibi' ifadesini kullanmıştı.