İmamoğlu'ndan üniversite öğrencilerine Binali Yıldırım göndermesi: Aman ha kopya çekmeyin, örnek alanlar var!

İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmasını Maslak Metrosu'na taşıdı. Ayazağa yönünden metroya inen İmamoğlu'nun çevresi, yüzlerce vatandaş tarafından kuşatıldı. Kendisiyle ''selfie'' yarışına girenlerin çoğunlukla üniversite öğrencisi olduğunu öğrenen İmamoğlu, espriyi patlattı ve kendi vaatlerini sahiplenen rakibi Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: ''Aman ha kopya çekmeyin, kopya ç