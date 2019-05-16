Binali Yıldırım, protestoyla karşılandı: Her şey çok güzel olacak!

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına Haliç Kongre Merkezi'nde sergilenen Yeniden Doğuş operasınına katıldı. Yıldırım burada "Her Şey Çok Güzel Olacak ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarıyla protesto edildi.