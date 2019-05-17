Sahnede çocuklarla birlikte bu şarkıyı söylediler

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy'de iftar programı ve Bandırma Vapuru'nun Samsun'a yola çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen 'Uğurlar Olsun Bandırma, 100 Yılın Hikayesi " programına katıldı. Programlarda Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Program sonunda Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu beraber sahneye çıkarak çocuklarla birlikte Athena'nın 'Her şey güzel olacak' şarkısını söyledi.