Hindistanlı grubun Kapadokya’da çektiği klip izlenme rekoru kırıyor

Hint Manmeet Sing, Harmeet Singh kardeşlerin kurduğu Meet Bros grubu Kapadokya’da çektiği klipi izlenme rekorları kırıyor.



Hindisyanlı sanatçılar Manmeet Singh, Harmeet Singh kardeşlerin oluşturduğu Meet Bros grubu “Assi Trendsetter” şarkıları için Kapadokya’da kamera karşısına geçti. Meet Bros grubu tarafından çekilen klip, Nevşehir’in Ürgüp ilçesi başta olmak üzere, Göreme, Uçhsar ve Paşabağlarında çekildi. Geçtiğimiz hafta Kapadokya’da çektikleri klipi sosyal medya hesaplarında paylaşan Meet Bros grubunun klipi 1 hafta içerisinde 1 milyondan fazla izlendi.