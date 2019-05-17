Soylu'dan Öcalan ve kişisel veri açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,kişisel verilerin İçişleri Bakanlığı tarafından AKP'ye verildiği yönündeki soruya "dedikodu" yanıtı verdi. Süleyman Soylu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüşme yasağının kaldırılması ile ilgili bir soruya ise "Türkiye'nin terörle mücadelesi aynı şekilde devam etmektedir" dedi. Soylu'nun 'İstanbul'da bir şey oldu' cümlesi akıllara AKP Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik" cümlesini getirdi.