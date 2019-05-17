Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldıranlar kamerada

Yeniçağ yazarı, gazeteci Yavuz Selim Demirağ, geçen hafta Türkiyem TV’de katıldığı televizyon programı sonrasında saldırıya uğramıştı. Program çıkışında televizyon binasından ayrılan Demirağ’a evinin önünde 7 kişilik bir grup beysbol sopalarıyla saldırmış, "Meydan boş değil pez...k" demişlerdi. Saldırı sonrasında Yavuz Selim Demirağ Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tedavi altına alınmıştı. Demirağ’a saldıran 6 şüpheli ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.



Odatv'nin edindiği görüntülerde saldırganların Demirağ'ın aracını takip ettiği, evine yaklaştığı sırada önüne geçip beklediği görülüyor. Demirağ'ı gözetleyen saldırganlar, Demirağ araçtan indikten sonra koşarak saldırıyı gerçekleştirip ardından arabaya hızla binerek uzaklaşıyor. Bu arada bazı kişilerin gözcülük yapması da dikkat çekiyor.



TRAFİKTE TAKIŞTIK' DEYİP SERBEST KALMIŞLARDI







Gözaltına alınan 6 kişi de savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. İddiaya göre; şüpheliler “Trafikte takıştık, o yüzden dövdük” ifadesinde bulunmuştu. Şahısların ifadelerinin ardından savcılığın saldırıya uğrayan Demirağ'ın “hayati tehlikesi olmadığı” gerekçesiyle serbest bırakma kararı aldığı bildirilmişti.