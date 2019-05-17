Bursa'yı karıştıran maymun

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, nereden kaçtığı bilinmeyen maymun, ortalığı birbirine kattı. 2 kişiye saldıran maymunu yakalamak için belediye ekipleri seferber oldu.



Burhaniye Mahallesi'nde nereden kaçtığı bilinmeyen maymun, herkesi tedirgin etti. 2 kişiyi yaraladığı öğrenilen maymunun, Şakir Lakşe İlkokulu çevresindeki ağaçlara çıkıp, yaprak yiyerek karnını doyurduğu görüldü. İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi ekipleri, ağaçlara ve çatılara çıkan maymunu yakalamaya çalıştı. Zaman zaman gözden kaybolup, sonra tekrar ortaya çıkan maymun daha sonra yakalanarak kafese kondu.