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CHP'den her şey #bu100den paylaşımı: Dünya gündemine girdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Twitter üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı vesilesiyle bir video yayınladı.

 

[Haber görseli]CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede dünya gündemine girdi.

#Bu100den hashtagiyle paylaşılan video, Twitter Türkiye gündeminde 1. sıraya, dünya gündemindeyse 4. sıraya kadar yükseldi.

19 Mayıs özel videosu, CHP İstanbul İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesaplarından şu sözlerle yayınlandı: "İnadımız, kararlılığımız,İnancımız, cesaretimiz, umudumuz, kararlılığımız, vazgeçmeyişimiz, pes etmeyişimiz,
Korkmadan yürüyüşümüz işte her şey #bu100den"

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cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2019 Cuma, 22:41

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