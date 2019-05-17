CHP'den her şey #bu100den paylaşımı: Dünya gündemine girdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede dünya gündemine girdi.

#Bu100den hashtagiyle paylaşılan video, Twitter Türkiye gündeminde 1. sıraya, dünya gündemindeyse 4. sıraya kadar yükseldi.

19 Mayıs özel videosu, CHP İstanbul İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesaplarından şu sözlerle yayınlandı: "İnadımız, kararlılığımız,İnancımız, cesaretimiz, umudumuz, kararlılığımız, vazgeçmeyişimiz, pes etmeyişimiz,

Korkmadan yürüyüşümüz işte her şey #bu100den"