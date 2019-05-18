Korkunç an! Yürürken inşattan başına tuğla düştü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yolda yürürken, inşaat halindeki binadan başına tuğla düşen Büşra Yaşar (19), yaralandı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, çarşamba günü, Çamlaraltı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Büşra Yaşar kız arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürürken, yanından geçtikleri yapım çalışmalarının sürdüğü 4 katlı inşaatın çatısında başına tuğla düştü. Yaralanan Yaşar'ın yardımına çevre sakinleri yetişti. Baygınlık geçiren Yaşar, yoldan geçen minibüs sürücüsü tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Çatıda çalışma yaptığı ileri sürülen Afgan uyruklu A.N. ise polis tarafından gözaltına alındı.



GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yaşar'ın yürüdüğü sırada başına tuğlanın düşmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.



Büşra Yaşar'ı hastaneye götüren minibüs şoförü Mustafa Oymak, "Aracımda 2 yolcu bulunuyordu. Tam olayın olduğu noktaya geldiğimde, bir toz bulutu havalandı. Bağrışmalar oldu. Başına tuğla düşen kişinin durumu biraz kötüydü. 'Ambulans çağıralım' dediler. Getirin ben götürürüm dedim. Sonra da hastaneye götürdüm. Vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.