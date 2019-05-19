Behzat Ç.'den ilk görüntüler

Merakla beklenen dizinin ilk görüntüleri Behzat Ç.'nin Twitter hesabından yayınlandı.



Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Behzat Ç., 6 yıl aradan sonra izleyicileriyle buluşuyor. Heyecanla beklenen dizinin ilk görüntüleri Behzat Ç.'nin Twitter hesabından yayınlandı.



Türkiye'nin çok sevilen dizileri arasında yer alan 'Behzat Ç., 6 yıl sonra BluTV aracılığıyla sevenleriyle tekrar buluşacak.



Behzat Ç.'nin Twitter hesabından 'Geliyoz la' ifadesiyle paylaşılan videoda dizi setinden ilk görüntüler yayımlandı.



Görüntülerde Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu'nun dizinin birçok bölümünün geçtiği Sokakbaşı meyhaneside olduğu görülüyor.



Eski oyuncular yalnız bırakmayacak



Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor. İşler'in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer'e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir'i yine yalnız bırakmayacak.