Erdoğan, bedelli askerlik ücretini bilemedi: 6 maaşa muadil bir rakam

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi akşamı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilen ‘gençlikle buluşma’ programında, askerlikte yeni sistem kapsamında uygulanacak bedelli askerlik için belirlenen ücreti bilemedi. Erdoğan daha sonra ücretin neye göre belirlendiğine dair yaptığı açıklamasında gençler için ortalama maaş olarak 5 bin 200 TL’yi işaret etti. Türkiye'de net asgari ücret 2 bin 20 lira; TÜİK verilerine göre ülkedeki her 4 gençten biri işsiz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi akşamki programına katılan gençlerden biri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yeni askerlik sistemi kapsamında süreklileştirilecek bedelli askerlikle ilgili açıkladığı ücreti gündeme getirdi. Bakan Akar’ın bedelli askerliğin 31 bin lira olacağını söylediğini hatırlatan genç, bazı arkadaşlarının evlilik hazırlığı içinde olduğunu belirterek, “Bu fiyatta bir indirim olacak mı” diye sordu.



İlk olarak gencin, “31 milyar” demesine takılan Cumhurbaşkanı, “Böyle bir rakam yok artık” dedi, ardından da Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun’a seslenerek, “Fahrettin Bey, Hulusi Paşa’nın yapmış olduğu açıklama böyle mi yoksa yanlış bir açıklama mı var? 31 bin TL?” sorusunu yöneltti. Altun’un onaylamasının ardından Erdoğan şunları söyledi:



“Yani bu aslında, oradaki askerlik süresi içerisinde 6 aylığa muadil bir rakam. Ayda 5 bin küsür alıyor ve onu 6’yla çarp; o 6 aya muadil bir rakam. Dolayısıyla alacağı maaş karşılığı yapacağı bir ödemedir.”



TÜİK tarafından nisanda açıklanan ocak ayı işsizlik takamlarına göre genç nüfusta işsizlik oranı 6,8 puanlık artış ile yüzde 26,7 oldu.