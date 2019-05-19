Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Çin’de içinde 2 pilotun bulunduğu bir savaş uçağı, yerleşim bölgesine düştü. Kaza anı, bir otoyolun güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Olay dün Çin'in Shandong eyâletinde bağlı Weihai şehrinde meydana geldi. Yerel medya Çin ordusuna ait savaş jetinin, bir yerleşim alanına düştüğünü, uçaktaki 2 pilotun kazadan hemen önce uçaktan kendilerini dışarı fırlattıklarını duyurdu. Uçağın düştüğü bölgede kaza esnasında kimsenin bulunmuyor olması büyük bir facianın önüne geçti.



Uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı belirtildi.