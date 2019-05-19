Şili'de yolcu trenindeki dehşet kamerada

Şili’de Santiago ile Chillan arasında sefer yapan bir yolcu treninde patlama sonrası yangın çıktı. Aniden yükselen alevler ve yolcuların yaşadığı panik anları amatör kameralara yansıdı.



Olay, Şili’nin San Javier şehrinde bulunan tren istasyonunda, Santiago ile Chillan şehirleri arasında sefer yapan bir trende meydana geldi. Elektrik arızası sonucu meydana gelen patlama sonrası çıktığı belirtilen yangının görüntüleri amatör kameralara yansıdı. Yerel medya, patlamanın ve sonrasında çıkan yangının kısa devre sonucu meydana geldiğini duyurdu. Vagonlardan birinin üst kısmının çıkan yangında hasar gördüğü; demiryolu şirketinin yaptığı açıklamada, “Yangın, ‘teknik arıza’ sonucu çıktı. Tüm personel ve yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yaşanan olay sebebiyle özür diliyoruz ve yolcuların gidecekleri yere sağ salim ulaşmaları için ne gerekiyorsa yapacağız” dediği belirtildi.