Liderlerin poz vermesinden sonra dikkat çeken detay!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasına T.C. ibaresini ekledi. Bu da Bahçeli'ye kapak olsun." demişti.



BAHÇELİ YANIT VERMİŞTİ



Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt olarak ''Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin boynuna beraat belgesini asarsın artık. Sayın Kılıçdaroğlu kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin dışın hoş gibi duruşun boş gibi için bomboş'' ifadelerini kullanmıştı.

TOKALAŞMADILAR



Bugün ise törene katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Bahçeli'nin tokalaşmadığı görüldü.