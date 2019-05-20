Çin'de otobüs kontrolden çıktı, 10 araç birbirine girdi

Çin'de bir otobüsün kontrolden çıkması sonucu 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, caddenin adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Kazada kimsenin zarar görmediği belirtildi.



Kaza, Çin'in Hunan bölgesindeki Çangşa şehrinde meydana geldi. Yerel medya, bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkması sonucu 10 aracın karıştığı zincirleme kazanın meydana geldiğini duyurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, birbirinin üstüne çıkmış ve ağır hasar görmüş araçlar görüldü. Kazanın, otobüs sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu çıktığı belirtilirken; kazada mucize eseri kimsenin yara almadığı belirtildi.