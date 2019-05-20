Çatalca'daki feci kaza güvenlik kamerasında

ÇATALCA'da çekiciyle bir aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.





Çatalca'daki kaza cuma günü saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Arızalanan traktör çekiciye yüklenerek tamire götürülüyordu. Bu sırada önüne bir kamyonun çıktığı belirtilen hafif ticari aracın sürücüsü A.T.direksiyon kırınca çekiciyle çarpıştı. Kazada araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken çekicinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.