Hırsızları durdurmak için pencereden atladı

İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobilden hırsızlık yapıldığını gören genç hırsızları durdurmak için pencereden atladı. Otomobilden ses sistemi çalan hırsızlar hızla kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.