Ekrem İmamoğlu: Onu savunacaksan, çağır kendisiyle konuşayım

İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmet Hakan'nın, İmamoğlu'nun kazanmasına en çok Yunanlıların sevindiğini söyleyip "hesap başka" diyen Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu’nun açıklamalarını "Ben başka türlü anladım" demesi üzerine İmamoğlu, "Onu savunacaksan çağır kendisiyle konuşayım. Binali Yıldırım'ı da çağır onunla da konuşurum." yanıtını verdi.

GÖKSU NE DEMİŞTİ

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu’nun İmamoğlu üzerinden Trabzonlular ile ilgili açıklaması büyük tepki toplamıştı. Göksu katıldığı bir iftar programında, İmamoğlu’nu eleştirirken Yunanistan medyasına atıfta bulunmuştu. “Ne dedi Yunan medyası? Takip ettiniz değil mi? ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ diyor. Bi dakka ya… Bu arkadaş nereli? CHP’nin adayı nereli?” diye soran Göksu “Trabzonlu” yanıtını alınca şöyle devam etmişti: “Nasıl oldu Yunan medyası ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ dedi, bir ses çıkmadı. Haa… olay büyük kardeşim. Hesap büyük olay büyük.” demişti.