Ekrem İmamoğlu'ndan 'Çaldılar' tepkisi! Ayşenur Arslan kahkahasına engel olamadı...

İstanbul halkının oyları ile seçilen ancak daha sonra YSK'nin tatışmalı kararı ile mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, Halk TV canlı yayınında AKP'nin 'çaldılar' iddiasına tepki gösterirken Ayşenur Arslan kahkahasına engel olamadı.



AKP'nin itirazlarında 'çaldılar' ifadesinin yer olmamasına dikkat çeken İmamoğlu "Ama ne olduysa 6 Mayıs'taki karardan sonra 1 hafta sonra heralde ajansları değişti." sözlerinin ardından Ayşenur Arslan kahkahasına engel olamadı. Sözlerine devam ederken CHP'nin "Her Şey Çok Güzel Olacak" sloganının AKP tarafından "Daha Güzel Olacak" sloganına dönüştürülmeye çalışılmasına da göndermede bulunan İmamoğlu "Yeni bir kampanya dili" deyince Ayşenur Arslan 'yeni slogan' diye karşılık verdi.