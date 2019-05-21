İmamoğlu Cumhuriyet'in manşetine yanıt verdi

İstanbul halkının oyları ile seçilen ancak daha sonra YSK'nin tatışmalı kararı ile mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk oldu.



Ayşenur Arslan, Cumhuriyet'in manşetini göstererek YSK'nin gerekçeli kararını İmamoğlu'na sordu. İmamoğlu şu yanıtı verdi: Önce 200 sayfa diye sızdırdılar. Yeni gerekçeleri oraya yazmak oradaki diğer üyelerin işi mi? Siz bir karar verdiniz. Bize göre Türkiye'deki demokrasiyi mahvettiniz. Neticede bir karar verdiniz. O karar belli. Şimdi yeni gerekçeleri oraya yazmak o 7 üyenin işi mi?