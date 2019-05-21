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Meral Akşener: "Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında yaptığı konuşmada İBB'den vakıflara aktarılan paralara dikkat çekti.

Akşener, mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Okçular Vakfı'na 1BB'den 16.5 trilyon lira yatırıldığını hatırlatarak "Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı" dedi.

 Akşener'in konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

Yeni moda şu; çocuğa, eşe, dosta vakıf kurdurtuyorlar. Sonra devletin, milletin parasını bu vakıflara aktarıyorlar. Sadece İBB'den bu vakıflara 850 trilyon lira aktarılmış. Kimin vakfı olduğunu biliyorsunuz, Okçuluk Vakfı'na 16.5 trilyon lira yatırılmış. Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı.

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cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2019 Salı, 13:20

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