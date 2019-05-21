CHP lideri TRT'nin ATV'ye yaptığı kıyağı açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında TRT'yi sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin olarak "TRT havuz medyasının da sponsorluğunu yapıyor. TRT’nin iki istasyonundan a Haber’e yani Sabah’a yani ATV'ye o gruba ayrıcalık sağlandı. Peki, bir protokol yapılmış mı? Hayır. Hangi gerekçeyle yapılmıyor? 169 kişiyi gönderirseniz bunların hiçbiri ortaya çıkmaz. Bütün imkânları havuz medyasına aktarıyorlar. İstediğin kadar havuz medyasına çalış kardeşim, havuz medyasının ne televizyonları izleniyor, ne de gazeteleri okunuyor." ifadelerini kullandı.