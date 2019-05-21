Ahmet Hakan'a 'Trabzon' olayını anlama kılavuzu!

Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun kazanmasına en çok Yunanlıların sevindiğini söyleyip "hesap başka" diyen Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu’nun açıklamalarını "Ben başka türlü anladım" dedi. Daha sonra İmamoğlu ile Ahmet Hakan arasında şu diyalog gerçekleşti:

Ekrem İmamoğlu: Savunmayın siz onu ya... Ne diyor mesela?

Ahmet Hakan: Şunu diyor. Ben anladım. Diyor ki bir Yunan medyasında bir haber çıkmış. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u fetheden Yunanlı diye... Ekrem İmamoğlu nereli? Trabzonlu... E niye cevap vermiyor bu habere diyor? Ben Trabzonluyum kardeşim bana nasıl bunu dersiniz diye...

Ekrem İmamoğlu: Öyle demiyor. Siz anladınız onu diyor.

Ahmet Hakan: Öyle bir şey demiyor.

Ekrem İmamoğlu: Göz işareti yapıyor. İyi izleyin.

Ahmet Hakan: Ben izledim. 80 kere izledim

Ekrem İmamoğlu: Beraber izleyelim. Siz anladınız onu diyor.

Ahmet Hakan: Ben öyle şey görmedim.

GÖKSU NE DEMİŞTİ?

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu’nun İmamoğlu üzerinden Trabzonlular ile ilgili açıklaması büyük tepki toplamıştı. Göksu katıldığı bir iftar programında, İmamoğlu’nu eleştirirken Yunanistan medyasına atıfta bulunmuştu. “Ne dedi Yunan medyası? Takip ettiniz değil mi? ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ diyor. Bi dakika ya… Bu arkadaş nereli? CHP’nin adayı nereli?” diye soran Göksu “Trabzonlu” yanıtını alınca şöyle devam etmişti: “Nasıl oldu Yunan medyası ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ dedi, bir ses çıkmadı. Haa… olay büyük kardeşim. Hesap büyük olay büyük. Bu hesabı Esenler döndürecek inşallah” demişti.