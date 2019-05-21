İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki 'iftar' söylemi farkı

Halkın oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine karşın YSK'nin tartışmalı kararı sonrası mazbatası elinden alının Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında sunucu Ahmet Hakan'ın 'yoksul iftarı' sorusuna verdiği yanıt akıllara AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fakir evi bana enerji veriyor' söylemini getirdi.



Erdoğan, geçtiğimiz yıl Hüseyin Cahit Sargın isimli bir vatandaşın evini ziyaret etmiş, yer sofrasında iftarını yapmıştı.





ERDOĞAN 'FAKİR EVİ' DEMİŞTİ



Erdoğan'ın deyimiyle 'fakir evi' açıklaması şu şekilde olmuştu; “Yorulmuyor musunuz diye soruyorlar ya, işte böyle olursan yorulmazsın. Senin bütün yorgunluğu alıyor, sana bir başka enerji veriyor. İşte o enerjiyle birlikte biz yola revan oluyoruz. Ve benim bu fakir evi geleneğim, taa belediye başkanlığımdan başlar."



EKREM İMAMOĞLU'NUN 'YOKSUL İFTARI' SÖZÜNE TEPKİSİ



Dün akşam Ahmet Hakan'ın "Bu akşam yoksul iftarında mıydınız?" sorusuna müdahale eden Ekrem İmamoğlu, "Öyle demeyelim isterseniz İstanbul'daki hemşehrilerimize eşlik etmek diyelim. Herkesin gönül zenginliğini Allah bilir, diğer zenginliğini de kendisi bilir ama... Komşularımıza misafir oluyoruz." diye karşılık vermesi sosyal medyada çokça konuşulan konulardan biri oldu.