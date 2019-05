Yayaları ezen at polis tarafından öldürüldü! Korkunç an kamerada

Çin'de yayaların yürüdüğü yolda başıboş şekilde koşan bir at 3 kişiye çarptı. Başıboş at, polis tarafından vurularak öldürüldü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken o anlar kameraya yansıdı.



YAYALARIN KULLANDIĞI YOLDA KOŞTU, İNSANLARA ÇARPTI



Olay, Çin'in Anhui bölgesinde bulunan Huangshan şehrinde meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, başıboş beyaz bir atın yayaların kullandığı bir yolda koştuğu ve insanlara çarptığı görüldü.



3 KİŞİYİ YARALADI



Yerel medya, nereden geldiği belli olmayan atın, çarptığı 3 kişiyi yaraladığını; yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıklarını duyurdu.



POLİS TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ



Başıboş at, polis tarafından vurularak öldürüldüğü; polisin, yaşanan olaya dair inceleme başlattığı belirtildi.