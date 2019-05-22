Ekrem İmamoğlu'nun kopya anısı salonu güldürdü

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'a kopya göndermesini öğrencilik yıllarındaki anısıyla paylaşarak yaptı.



İmamoğlu konuya ilişkin olarak "Öğrencilerin aylık ulaşım ücretini 85 TL'den 40 TL'ye indirdik. Her iki çocuklu aileden 1080 TL tasarruf edilecek. Kıskanma ne olur, çalış senin de olur diye bir söz var ya. Ya bir de kopya çekiyorlar. Rakibim dün akşam bir yerde konuşuyor. Otobüsçülere konuşuyor herhalde. Benim şubat ayında yaptığım konuşmanın birebir aynısı. Benim lisede bir arkadaşım vardı, sınavda benden kopya çekmişti. Öğretmen bana 10, ona 5 vermişti. Gitmişti sormuştu sonra, 'Hocam niye böyle verdiniz?' diye. Öğretmenimiz 'Kağıdın kötüydü' demişti. Arkadaşım da 'Hocam olur mu, Ekrem'in kağıdının aynısı.'..." dedi.