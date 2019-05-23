23 Haziran'a kadar böyle... Binali Yıldırım'dan Lokman Çağrıcı'ya: 'Tartışmaya girme'

AKP, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçiminde 31 Mart’tan daha farklı bir strateji izliyor. Kampanyanın merkezine Binali Yıldırım'ı oturtan AKP, ilçe mitingileri yerine birebir ziyaretlere yoğunlaştı.



Koruma ordusu, araç konvoyları ve çakarlı araçları tepkiye neden olan AKP, 'olumsuz görüntü' verilmemesi konusunda tüm teşkilatını da uyardı.



Yeni strateji kapsamında İstanbul'un ilçelerini gezen Yıldırım, Bağcılar'da Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile bir vatandaş arasında yaşanan tartışmaya müdahale etti.



Yıldırım'a "Çalışmayan, ilçesiyle başkanıyla çalışmayan bir Bağcılar'dasınız" diyen bir vatandaşa Çağrıcı, "Onun için yüzde 60 aldı Bağcılar" yanıtını verdi.



Vatandaş bunun üzerine "Size vermedim, AK Parti'ye verdim başkanım" diye tepki gösterdi.



Yıldırım, "Tamam, sen tartışmaya girme" diyerek Lokman Çağrıcı'yı uyardı.