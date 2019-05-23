Kaza anı kamerada! Karşı şeride böyle geçti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir anda önüne çıkan yolcu otobüsüne yandan çarpan otomobil karşı şeride geçti. Ölen ya da yaralananın olmadığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çöp kamyonu çöp konteynerını almak için yolun sağında durdu. Çöp kamyonunun arkasına yanaşan özel halk otobüsünün sürücüsü, bir anda yola çıkış yaptı. Ancak arkadan gelen Zuhal E., idaresindeki otomobil önüne çıkan özel halk otobüsüne yandan çarparak karşı şeride geçti. Ön lastiği patlayan araç güçlükle dururken, bayan sürücü bir süre kendine gelemedi. Meydana gelen trafik kazasında ölen yada yaralanan olmaması sevindirdi.



Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, yolcu otobüsünün arkadan gelen otomobili görmeyerek sol şeride geçmesi ve daha sonra yaşanan kaza anı gözüküyor.