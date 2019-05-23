75 metre derinlikten böyle fışkırdı!

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan Necati Özdemir'in tarlasında sulama amaçlı kullanmak için sondaj yapılan kuyudan gaz çıktı. Yetkililer, yanıcı gazın türünü belirlemek için inceleme başlattı.



Elmalı'da çiftçilik yapan Necati Özdemir, serada sulama amaçlı kullanmak için Pirhasanlar Mahallesi'ndeki tarlasında sondaj çalışması yaptı. 75 metre derine inen Özdemir, suya ulaştı ancak kuyudan su ile birlikte gaz da fışkırdı. Gazın yanıcı olup olmadığını test eden Özdemir, gazın yandığını görünce üzerine toprak atarak söndürdü.



Yetkililere durumu haber veren Necati Özdemir, aynı kuyunun yaklaşık 20 metre uzağında 4 yıl önce yine sondaj çalışması yaptığını, 80 metre derine indiğini, sondaj borusundan gaz fışkırdığını söyledi. O kuyudan da halen gaz çıktığını belirten ve bölgede bitki yetişmediğine değinen Özdemir, "Seralarım var. Çiftçilik yapıyorum ve bana su lazım. Bu amaçla sondaj vuruyorum ancak her seferinde gaz çıkıyor" dedi.



Yetkililer, çıkan gazın türünü belirlemek için inceleme başlattı.