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ABD’de hortum: En az 3 ölü

ABD’nin Missouri eyaletinde çıkan hortum sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Şehir merkezlerinde alarmlar çalarken; yerel halk ‘deprem gibiydi’ dedi.



Hortum, ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan Jefferson şehrinde dün gece çıktı. Yerel basın, çıkan hortumda çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü; en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca şehir merkezlerinde alarmlar ile halka uyarılar verildi.



3 kişinin hayatını kaybettiği hortumu, vatandaşlar cep telefonları ile görüntülendi.
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cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2019 Perşembe, 17:09

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