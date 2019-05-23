ABD’de hortum: En az 3 ölü

ABD’nin Missouri eyaletinde çıkan hortum sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Şehir merkezlerinde alarmlar çalarken; yerel halk ‘deprem gibiydi’ dedi.







Hortum, ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan Jefferson şehrinde dün gece çıktı. Yerel basın, çıkan hortumda çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü; en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca şehir merkezlerinde alarmlar ile halka uyarılar verildi.







3 kişinin hayatını kaybettiği hortumu, vatandaşlar cep telefonları ile görüntülendi.