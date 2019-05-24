Anne ve Babası İmamoğlu'nu anllattı

Hava İmamoğlu, Uğur Dündar'ın 'Ekrem Bey'i anlatır mısnız?' sorusuna, ''Anlatmama gerek yok, nasıl görüyorsanız öyle birisidir. İBB başkanı olacağı aklıma gelmezdi, ben okumadım ev hanımıyım. Ama çocuklarım okusun diye çok uğraştım. Hakkını yediler. Onun bir damla terini bile helal etmiyorum'' şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu'nun babası da, ''Yüzüne karşı onu ilk kez methediyorum, asla yalan söylemez. Siyasete atıldı, ona iki şey söyledim bir sakın hak yeme, iki, asla partizanlık yapma. Asla yalanı dolanı yoktur. Siyaseti yalan konuşmadan nasıl sürdürecek diye düşünüyorum bazen. Hak yemez'' ifadelerini kullandı.