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Anne ve Babası İmamoğlu'nu anllattı

İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar'ın sunduğu, Halk Arenası programının konuğu oldu. Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu da seyirciler arasıdaydı. Programın sonunda Uğur Dündar, sahneden inerek Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasının yanına gitti. Ekrem İmamoğlu'nun annesi ve babasının yaptığı konuşma salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu o anlarda gözyaşlarını tutamadı. Ekrem İmamoğlu’nun anne ve babasına mikrofon uzatan Uğur Dündar, oğulları hakkında neler düşündüklerini sordu.

Hava İmamoğlu, Uğur Dündar'ın 'Ekrem Bey'i anlatır mısnız?' sorusuna, ''Anlatmama gerek yok, nasıl görüyorsanız öyle birisidir. İBB başkanı olacağı aklıma gelmezdi, ben okumadım ev hanımıyım. Ama çocuklarım okusun diye çok uğraştım. Hakkını yediler. Onun bir damla terini bile helal etmiyorum'' şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu'nun babası da, ''Yüzüne karşı onu ilk kez methediyorum, asla yalan söylemez. Siyasete atıldı, ona iki şey söyledim bir sakın hak yeme, iki, asla partizanlık yapma. Asla yalanı dolanı yoktur. Siyaseti yalan konuşmadan nasıl sürdürecek diye düşünüyorum bazen. Hak yemez'' ifadelerini kullandı.

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cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2019 Cuma, 00:15

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