'Baş döndüren' kurtarma operasyonu!

ABD'deki Phoenix Dağı'na doğa yürüyüşü yapan 74 yaşındaki bir kadın düşerek yaralandı. Yürümeyi başaramayan kadın için itfaiye helikopterli bir kurtarma operasyonu başlattı. Operasyon başlangıçta iyi gitti. Kadını sedyeye bağlayan itfaiye ekibi helikoptere 'çekin' işareti verdi. Ancak ondan sonra operasyonu yapanların beklemedikleri bir gelişme yaşandı. Kadını taşıyan sedye önce yavaş yavaş, sonra hızlı bir şekilde kendi çevresinde dönmeye başladı. Yaklaşık 1 dakika boyunca süren 'baş döndüren' operasyonun videosu yerel medya kuruluşları tarafından çekildi. Sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Yaralı kadın hastaneye götürülürken durumunun iyi olduğu belirtildi.