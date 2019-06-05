İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'Demirtaş' yanıtı

İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.



Dün Trabzon'da İmamoğlu'nu bekleyenler Soylu'yu görünce "Her şey çok güzel olacak" sloganları atmış, Soylu "Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağında gelmedim" demişti.



"Her şey çok güzel olacak" demenin bir protesto olmadığını söyleyen İmamoğlu, Soylu'ya "Bir devlet adamının kendine bir menzil oluşturup, laf üretmesi devlet adamlığına yakışmaz. Ahlaklı devlet adamı olsunlar" diyerek cevap verdi.



İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben anamın kucağında geldim buraya lafı ederken arkasını düşünsün. Terbiyeli ve ahlaklı olsun bu millet terbiyeli ve ahlaklı insanları sever. Herkesi terbiye ve ahlaka davet ediyorum. Allah'a şükür ben terbiyeli ve ahlaklı olmaya çalışacağım. Bunu aşan sözlere cevap vermeyeceğim çünkü seviyesine inmiş olurum."