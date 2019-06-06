Tacizcinin peşini bırakmayan kadına polisten olay yaratacak talep!

Öykü Su Ünay isimli bir kadın tarafından sosyal medyada paylaşılan taciz iddiasına ait görüntüler büyük yankı uyandırdı...



Kadının iddiasına göre İstanbul Büyükçekmece’de, güneşlendiği sırada selfie çekerken, 2 erkek tarafından denilerek sözlü taciz gerçekleştirildi.



Ünay, Twitter hesabından o anlara ilişkin, “Tacizciyi kovalayıp yakaladıktan sonra telefonunu vermesini istediğim halde vermedi, pişkin pişkin gülüp bizi itti ve fotoğrafımı çekmediğini iddia etti. Birkaç yumruk, itiş-kakış ardından elinden telefonunu alınca sözlü taciz öncesinde birkaç fotoğrafımı daha çektiğini gördük” ifadelerini paylaştı.



POLİSTEN OLAY YARATACAK TALEP



Oda Tv'de yer alan habere göre karakolda polisin kendisini vazgeçirmeye çalıştığını ileri süren Ünay, “Karakola gelene kadarki tüm süreç boyunca tacizciler vazgeçmem için, ablacım nolur yaptık işte bi hata minvalinde, epeyce bir dil döktü. Polislerden birisi, daha yetkili olanı, 'bu zaten salak ya hiç uğraşmayın, şikayetçi olmaya gerek yok' şeklinde ara buluculuğa girişti” diye yazdı.



Öykü Su Ünay devamında ise şu ifadeleri paylaştı:



“İki tarafın rica kılıfı ile örtülmüş biçimde sunduğu, tacizi meşrulaştırmaktan başka bir karşılığı olmayan taleplerini kat'i biçimde reddettim. Şahıstan şikayetçi oldum. Ceza alması için de elimden gelen her şeyi yapacağım.



Tacizcinin arkasından koştuğum halde koşmaya dahi tenezzül etmeyişi buram buram erkekliğinden aldığı güç, kadına baktığında gördüğü zayıflık kokuyor. Kadın düşmanı politikalarınız bize sadece tacizi vadediyor. Ama biz dik duran, boyun eğmeyen kadınlara sizi alıştıracağız.”