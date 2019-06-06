İmamoğlu VIP'e alınmadı! Valiye böyle isyan etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde Trabzon havalimanında yaşanan protestoya ilişkin sözleri, İmamoğlu'nun VIP'e alınmama talimatını kendisinin verdiği şeklinde yorumlandı.

Soylu'nun açıklaması şöyleydi;

"Aslında VIP'den geçme hakkı yok. Bizim geçtiğimiz yerden geçme hakkı söz konusu değil ama arkadaşlar nezaket göstermişler, 'buradan geç' demişler. Orada partilileri de oraya gelmiş, orada toplanmış. Partililerin de oraya gelme hakkı yok. İdari olarak da hakkı yok. Yönetim de gelemez. İki, üç kişi gelir karşılar, oradan götürürler. Ona kimsenin bir şey dediği yok, ona da 'hayır' dememişler. Ben de 'madem öyle, buyursun gelsin'... Ya ben oradan çıkıyorum. Bu CHP'liler zaten beni görünce hemen harekete geçerler. Hakikaten, nerede olursa olsun beni görünce bunları hafakanlar basıyor. Sonra başladılar 'Her şey güzel olacak' diye bana doğru tezahürat yapmaya. Bir kere ben kendi memleketime geliyorum. İlk kez de geliyor değilim. Oradan birisi geçerken, 'Akıllı ol Soylu' dedi. Yani demek istiyor ki 'Sen bu işlere çok karışma' demek istiyor. İki üç adım geçtikten sonra söyledi, hemen yanımızda söylemedi. Döndüm, ben de ona, 'Artistlik yapma' dedim geçtim."