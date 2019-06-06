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İmamoğlu VIP'e alınmadı! Valiye böyle isyan etti

Ordu'da VIP bölümüne alınmayan Ekrem İmamoğlu, talimatı Ordu Valisi Seddar Yavuz'un verdiğini belirterek Vali devlet adamı değilmiş yani sadece Ordu'da koltuk işgal eden birisiymiş. Biz gider her kapıdan gireriz. " dedi.

Ordu'da havalimanında VIP bölümüne alınmayan Ekrem İmamoğlu, "Milletvekilimizle birlikte uçağa binecektik. Vali bey VIP bölümüne talimat vermiş. Gider öbür kabıdan da bineriz. Vali Bey devlet adamlığını yapamadı. Miting konusunda da il başkanımızın verdiği bilgiye göre 'erken kessinler, yoksa müdahale ederiz' demiş. Vali devlet adamı değilmiş yani sadece Ordu'da koltuk işgal eden birisiymiş. Biz gider her kapıdan gireriz. " dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde Trabzon havalimanında yaşanan protestoya ilişkin sözleri, İmamoğlu'nun VIP'e alınmama talimatını kendisinin verdiği şeklinde yorumlandı.

Soylu'nun açıklaması şöyleydi;

"Aslında VIP'den geçme hakkı yok. Bizim geçtiğimiz yerden geçme hakkı söz konusu değil ama arkadaşlar nezaket göstermişler, 'buradan geç' demişler. Orada partilileri de oraya gelmiş, orada toplanmış. Partililerin de oraya gelme hakkı yok. İdari olarak da hakkı yok. Yönetim de gelemez. İki, üç kişi gelir karşılar, oradan götürürler. Ona kimsenin bir şey dediği yok, ona da 'hayır' dememişler. Ben de 'madem öyle, buyursun gelsin'... Ya ben oradan çıkıyorum. Bu CHP'liler zaten beni görünce hemen harekete geçerler. Hakikaten, nerede olursa olsun beni görünce bunları hafakanlar basıyor. Sonra başladılar 'Her şey güzel olacak' diye bana doğru tezahürat yapmaya. Bir kere ben kendi memleketime geliyorum. İlk kez de geliyor değilim. Oradan birisi geçerken, 'Akıllı ol Soylu' dedi. Yani demek istiyor ki 'Sen bu işlere çok karışma' demek istiyor. İki üç adım geçtikten sonra söyledi, hemen yanımızda söylemedi. Döndüm, ben de ona, 'Artistlik yapma' dedim geçtim."

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cumhuriyet.com.tr
6 Haziran 2019 Perşembe, 11:16

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