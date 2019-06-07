CHP'den Süleyman Soylu'ya 'protesto' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da uğradığı protesto için "Onu oraya kimin gönderdiğini biliyoruz. Açıklayacağız" sözlerine CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan yanıt geldi.



CHP sözcüsü Faik Öztrak gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sormuşlar kişi başkasını nasıl bilir diye demişler ki kişi başkasını da kendisi gibi bilir. Şu an da oralarda atama içişleri bakanlığının bulunduğu yerlere adam gönderip bu tür şeyler yapacak güce sahip Türkiye'de ben bir başka kuruluşun olduğunu zannetmiyorum. İkincisi CHP olarak biz bu işlere hiç tevessül etmeyiz. Kendileri edeler. Ankara'da yapılan provokasyonu unuttuğumuzu felan zannetmesin daha onların sorumlularını ortaya çıkarmadı. Dolayısıyla muhtemelen orada da bu tür bir olayı yaratmak üzere bu kumpası kendisinin kurduğunu tahmin ediyorum. Milletvekilleri arkadaşlarımız ve Ekrem İmamoğlu havalimanına indiğinde o miktarda o boyutta bir çevik kuvvetin havaalanında ne işi vardı? Siz apronda bu tür önlemleri alacaksınız buna karşılık Diyarbakır Havalimanı'nda apronu Binali Yıldırım'ı karşılayacak olan insanlarla dolduracaksınız. Buna perhiz bu ne lahana turşusu!" dedi.