Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, canından oluyordu

Çınarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Sinem Güngör, 45 dakikalık röfle işlemi için kuaföre gitti. İddiaya göre Güngör, kuaförde tam 7 saat kaldı. Saçları yanan Güngör evine gitti, ancak yüzü ve gözleri giderek şişmeye başladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınırken, kuaförden şikayetçi oldu.

Gözleri ve yüzü arı sokmuş gibi şişen Sinem Güngör, "Cumartesi günü bayram dolayısıyla saçlarımı boyatmak için kuaföre gittim. Saçlarıma röfle yaptırmak istediğimi söyledim. Saat bir buçuk civarı saçlarıma röfle işlemi yapılmaya başlandı. O sırada başka müşteriler gelmeye başladı. Bir yarım saat başka bir bayanın saçını boyamakla meşgul oldu. Daha sonrasında saçlarımın arasına paketler açılmadan küllü kumralları attı. O sırada dört müşteri daha geldi. Bir buçukta girdiğim kuaför salonundan en son ben çıktım. Saat yedi buçuktu. İlk ben girmiştim. Benim üzerime dört tane müşterinin saçını yaptı gönderdi. Saçımda yedi saat boyanın kalması neticesiyle hastanelik oldum. Daha ben oradayken saat dört beş civarı kendimi kötü hissetmeye başladım. Boynumu yan tutarak da çeviremiyordum. Çünkü ödem olmaya başlamıştı. Bunu her saat kendisine söyledim. Abi bana bir şeyler oluyor, ben yanıyorum, kaşınıyorum, kendimi iyi hissetmiyorum dememe rağmen, biraz daha bekle, saçın açılmadı dedi. Sonunda hastaneye kaldırıldım, orada adli rapor tutuldu. İki gün geçici görme kaybı yaşadım. Kulaklarım, boynum, kafamdan ayak tırnaklarıma kadar her yerimde ödem oluşmuştu. Bunu dört gün çektim. Şişliğim daha bugün indi. Konuşma ve çocuk yapma yeteneğinin kaybolması, duyu ve organlarının kaybolması gibi konular var. Ben o gün hastaneden çıktığımda, ikinci günüydü, gözlerim şiş bir şekilde saçımı yapan Osman beyin patronu olan Özcan Bey'e gittim. Kendileri de şok oldu. Eşi ve kendisi bana, biz ömür boyu saçınızı yapalım, keratin bakımı yapalım, saçlarınıza boncuk saç takalım. Yeter ki şikayetçi olmayın. Fakat ben saç bakımı değil sağlığımı geri istiyorum. Bu olayın arkasını bırakmayacağım. Osman Bey'e, yıkadıktan sonra saçlarım kopuyor dediğimde, ben size briyantin alayım, siz briyantin kullanın gibi dalga geçercesine cevap verdi. Resmen mağdurum. Ben bu olayın peşini bırakmayacağım" diye konuştu.