Eylemde,''Ne 10 Haziran’da ne de sonrasında su tutmamasını ve Ilısu Baraj Projesi’ni durdurması çağrısını yapıyoruz! Hasankeyf için geç değildir! Bu dünyada inşaatı biten ve faaliyete geçmeyen baraj, nükleer santral ve başka projeler var. Oralarda son ana kadar mücadele etmiş ve kazanımlar elde etmiştir. Bizim de bu mücadeleyi başarıya ulaştırmamız için herkesi ve her kurumu yanımızda durmaya davet ediyoruz'' çağrısında bulunuldu.
''İnşaatı biten ve faaliyete geçmeyen barajlar var''
Bu yıl 3’üncüsü yapılan Hasankeyf Küresel Eylem Günü’ne kapsamında bugün saat 12.00'da Hasankey'te eylem yapıldı.
8 Haziran 2019 Cumartesi, 13:18