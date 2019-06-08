9 günlük bayram tatili süresince ziyaretçi akınına uğradı

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9 günlük bayram tatilinde başta Erzurum, Iğdır, Van gibi çevre illerden olmak üzere, ülkenin dört bir yanından vatandaşlar Kaplıcaları, Kudret Köprüsü, Meya Mağaraları, Kanyonları ve keşfedilmeyi bekleyen birçok doğal güzelliği ile ünlü Ağrı’nın Diyadin İlçesinin yolunu tuttu.

Tatillerde bilindik yerlerin dışında yeni yerler keşfedip, tatilin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, ilçede Meya Mağaralarını, Kudret Köprüsünü, baharın gelmesi ile birlikte yeşile bürünen yaylaları ve daha birçok doğal güzelliği gezdikten sonra, ülke çapında ünlü şifa kaynağı olarak bilinen kaplıcalara girip çeşitli hastalıklarına şifa aradılar.

İlçede tarihi ve doğan güzellikleri gezdikten sonra kaplıcalara giren birçok tatilci, ardından Murat Nehri Kanyonlarının arasında belediye tarafından yaptırılan Millet parkında piknik yapıp, tatilin tadını çıkardılar.

‘Sıra dışı yerler arayanlar için oldukça uygun bir yer’

Bayram tatilini geçirmek için arkadaşları ile birlikte Eskişehir’den Diyadin’e geldiğini söyleyen Saadet Buket Demir, "Ben daha önceden Diyadin’de öğretmenlik yaptığım için buraları biliyordum. İki yıl önce tayinim çıktı. Ama buradaki güzellikleri gördükten sonra ilk fırsatta tekrar dönmeyi düşünüyordum. Kısmet bu zamana oldu. Çoğu bilindik yer haricinde buraya gelmek istedik. Arkadaşlarıma anlattım. Geçekten buranın birçok tarihi ve doğal güzelliği var. Tatillerde sıra dışı yerler arayanlar için çok uygun bir yer. Yılarca keşfedilmeyi bekleyen yerler buralar. Arkadaşlarımla beraber önce ilk yerleşim yerlerinden biri olan Meya Mağaraları’nı gezdik. Doğa yürüyüşleri yaptık. Kaplıcaları, Kudret köprüsünü gezdik. Son olarak da şu güzel havada Millet Parkına geldik. Oldukça keyif aldığımız bir tatil oldu. Bilmeyenler için söylüyorum. Fırsatı olan ve sıra dışı yerler arayanlar için oldukça uygun bir yer Diyadin. Her kesin gelip görmesini tavsiye ediyorum.” Diye konuştu.

‘Son zamanlarda ilçemize gelen turist sayısı arttı’

Ailesi ile birlikte İlçedeki önemli doğal güzelliklerin başında gelen Kanyonların arasında kurulan Millet parkında piknik yapmaya gelen Volkan Yıldız ise:“ belediyemiz tarafından buraya bu park 2018 yılında yapıldı. Bu parkın yapılması buraya ayrıca bir güzellik kattı. Özellikle bu yılda buraya yoğun bir ilgi oldu. Her yerden gelen misafirlerimizi ağırlama fırsatı bulduk. Bayram tatili dışında da yoğun ilgi görüyor burası. Bunun yanı sıra ilçemizde birçok turistik yer var. Meya Mağaraları, Kaplıcalar, Kanyonlar oldukça fazla ziyaretçi ağırladı. Bunun böyle olması da halk olarak bizi oldukça mutlu etti.” şeklinde konuştu.